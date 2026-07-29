Η EuroLeague ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (29/07) το πλήρες πρόγραμμα για την αγωνιστική σεζόν του 2026/27.

Οι 20 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Final Four της Euroleague θα έχουν φυσκά ως στόχο να βρεθούν στο Final Four. Ένα Final Four το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με το καλεντάρι, οι ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 28 Μαΐου (Παρασκευή). Ο τελικός θα γίνει στις 30 Μαΐου (Κυριακή). Στις 29 του ίδιου μηνός, ημέρα Σάββατο, δεν θα υπάρχει δράση και η μέρα θα είναι για τις τελευταίες προπονήσεις των ομάδων.