Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της regular season της 2026-27 και το ελληνικό ενδιαφέρον πέφτει πάνω στα ντέρμπι των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Τα ντέρμπι «αιωνίων» δεσπόζουν σε επίπεδο Euroleague με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρώνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου και ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα είναι στις 12 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά

11 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

12 Φεβρουαρίου: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός