Η ιταλική «Il Corriere della Sera» αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για την απόκτηση του Άνας Σαλάχ-Εντίν με τη μορφή δανεισμού.

Την ώρα που για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανό να παραχωρηθεί με μεταγραφή οι Ιταλοί συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Σαλάχ Εντίν της Ρόμα και τις συζητήσεις των Πειραιωτών για να τον κλείσουν ως δανεικό.

Ο 24χρονος αριστερός ακραίος μπακ είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Αϊντχόφεν την περασμένη σεζόν αλλά παρότι επέστρεψε στους Ρωμαίους, αναμένεται να αποχωρήσει εκ νέου. Ο διεθνής Μαροκινός με ολλανδικό διαβατήριο είχε κοστίσει 8,5 ευρώ στους Ρωμαίους τον Φλεβάρη του 2025 όταν και αποκτήθηκε από τη Τβέντε.

Έχει ξεπηδήσει από τις Ακαδημίες του Άγιαξ. Με τον ιταλικό σύλλογο έπαιξε σε μόλις τρία ματς, όμως έκανε φουλ σεζόν με την Αϊντχόφεν κατακτώντας το πρωτάθλημα με 25 παιχνίδια στο ενεργητικό του και μία ασίστ. Στην Εθνική του Μαρόκου μετράει 13 παιχνίδια και ενεργή συμμετοχή στο τελευταίο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ.