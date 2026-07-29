Ο Χρήστος Τζόλης άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς αποτελεί πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να παρουσιάζουν στιγμές από την πρώτη του ημέρα στον σύλλογο.

Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από την Κλαμπ Μπριζ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, έκανε και την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με τους «κανονιέρηδες» στο φιλικό απέναντι στη ΜΚ Ντονς, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Η Άρσεναλ δημοσίευσε βίντεο από τις ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη γνωριμία του Έλληνα άσου με το νέο του περιβάλλον. Ξεχώρισε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των εργομετρικών τεστ, όταν ο γιατρός της ομάδας, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας στον διάδρομο, του είπε γελώντας:

«Ελπίζω να μην έπινες μπύρες στις παραλίες στην Ελλάδα, έτσι;»

Ο Τζόλης απάντησε με ένα χαμόγελο, σε μια σκηνή που ανέδειξε το ευχάριστο κλίμα και τη ζεστή υποδοχή που είχε από τους ανθρώπους της Άρσεναλ στις πρώτες του ώρες ως ποδοσφαιριστής του λονδρέζικου συλλόγου.