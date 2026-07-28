Με μια ανάρτησή του στα social media ο Μανώλης Σιώπης αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Τουρκία, έχοντας συμφωνήσει με την Καραγκιουμρούκ.

Ο 32χρονος Έλληνας χαφ υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2025 στους «πράσινους» και ενάμιση χρόνο μετά αποχωρεί καθώς δεν είναι στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, έχοντας συμφωνήσει με την Καραγκιουμρούκ.

Αυτή θα είναι η τρίτη, μετά τις Αλάνιασπορ και Τραμπζονσπόρ, τουρκική ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο Σιώπης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με το ακόλουθο μήνυμα στα social media.

«Θέλω να ευχαριστήσω την παναθηναϊκή οικογένεια για όλη την στήριξη και την αγάπη που μου έδωσε, ήταν τεράστια τιμή να φορέσω το Τριφύλλι στο στήθος.

θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί αυτό τον ενάμιση χρόνο και όλους τους συμπαίκτες μου, εύχομαι μόνο επιτυχίες

Υ.γ Να μου προσέχετε τους αγαπημένους μου φροντιστές».