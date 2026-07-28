Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά έχει συμφωνήσει προφορικά, όπως αναφέρει η L’ Equipe, με τη Λίβερπουλ, οι συζητήσεις όμως της αγγλικής ομάδας με την Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχουν πάει καλά μέχρι τώρα.

Πριν καν αρχίσει το Μουντιάλ 2026 υπήρχαν σενάρια για μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου άσου και αυτά συνεχίζονται τώρα, με τη L’ Equipe να υποστηρίζει πως έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Λίβερπουλ, μετά τη συζήτηση που είχε με τον Άντονι Ιραόλα.

Για να μετακινηθεί, όμως, ο Μπαρκολά στους «κόκκινους» θα πρέπει να συμφωνήσει και η Παρί, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και για να συμφωνήσει, όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, θα πρέπει να βάλει στο ταμείο της τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ.

Η Λίβερπουλ, προς το παρόν, δεν έχει πλησιάσει σε αυτό το ποσό και ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχει μεγάλη απόσταση, παρ’ όλα αυτά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, από τη στιγμή που ο παίκτης είναι θετικός για μεταγραφή στην Premier League.