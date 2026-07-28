Ο Λιβάι Γκαρσία ζήτησε να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2025 δίνοντας 18,7 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ.

Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και ευτυχισμένος, με αποτέλεσμα να ζητάει πλέον να αποχωρήσει.

Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά για τον Γκαρσία σε αυτόν τον 1,5 χρόνο στη Ρωσία, έχει χάσει τη θέση του στην αρχική 11άδα και θέλει να αλλάξει περιβάλλον, δίνοντας εντολή στον μάνατζερ του να ψάξει για ομάδα.

Ο Γκαρσία έχει 5 γκολ και 3 ασίστ σε 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας φέτος ενώ συνολικά σε αυτόν τον 1,5 χρόνο μετράει 10 γκολ και 5 ασίστ σε 48 παιχνίδια.