Η Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς το ιστορικό «Βαγέκας» κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση μετά από έλεγχο των αρμόδιων αρχών της Περιφέρειας Μαδρίτης. Το πόρισμα αποκάλυψε σημαντικές ελλείψεις σε ζητήματα ασφαλείας, συντήρησης και υγειονομικών προδιαγραφών, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του γηπέδου.

Μεταξύ των βασικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν ήταν οι δυσλειτουργίες στα συστήματα πυρασφάλειας, οι αδυναμίες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και η γενικότερη εικόνα εγκατάλειψης σε αρκετές εγκαταστάσεις, γεγονός που δεν επιτρέπει την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων.

Η Ράγιο καλείται πλέον να βρει άμεσα νέα έδρα για τους εντός έδρας αγώνες της στη La Liga, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Παράλληλα, έχει ήδη προγραμματιστεί η συνολική ανακατασκευή του γηπέδου, ένα έργο ύψους 60 εκατ. ευρώ που θα αυξήσει τη χωρητικότητα στις 18.500 θέσεις.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να απαιτήσει έως και δύο χρόνια, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ράγιο να στερηθεί την ιστορική της έδρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.