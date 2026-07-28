Όσα χρειαστούν για Τιτραουί

Ο Γιασίν Τιτραουί είναι ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο κέντρο και το οικονομικό δεν αποτελεί πρόβλημα. Οι ερυθρόλευκοι είναι διατεθειμένοι, υπολογίζοντας και τα μπόνους, να φτάσουν στα 10 εκατ. ευρώ για τον 23χρονο Αλγερινό, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις της Σαρλερουά, ενώ και στον ίδιο θα προσφέρουν το συμβόλαιο που θα ζητήσει. Το θέμα είναι να πειστεί ο Τιτραουί πως το καλύτερο για τον ίδιο είναι να έρθει στην Ελλάδα, κάτι για το οποίο έχει κάποιους ενδοιασμούς προς το παρόν. Και η ευθύνη για αυτό δεν βαραίνει τον Ολυμπιακό, συνολικά θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό το ελληνικό πρωτάθλημα.

Κι άλλος χαφ για τον Νίκολιτς

Η ΑΕΚ έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή της με την απόκτηση του Μάγερ και ήδη έχει δώσει 15 εκατ. ευρώ μέσα στο καλοκαίρι. Ποσό που θα ανέβει στη συνέχεια καθώς οι μεταγραφές δεν τελείωσαν για την πρωταθλήτρια. Ο Νίκολιτς περιμένει κι άλλον χαφ και ο Ριμπάλτα μιλάει με τους παίκτες που έχει στη λίστα του και προχωράει τις συζητήσεις, κινούμενος πάντα κάτω από τα ραντάρ. Ο Ισπανός ξέρει πως οικονομικό θέμα δεν υπάρχει καθώς ο Ηλιόπουλος έχει δείξει πως δεν έχει… καβούρια και τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Το όνομα πάντως, όπως πάντα, θα γίνει γνωστό μόνο όταν η μεταγραφή θα έχει μπει στην τελική ευθεία.

Χαφ που κάνει τη διαφορά και εξτρέμ που σκοράρει

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη ρεβάνς με την Πάκσι και ο Νίστρουπ περιμένει και ευχάριστα μεταγραφικά νέα. Για τους πράσινους δύο είναι τα ζητούμενα αυτή τη στιγμή, η απόκτηση ενός χαφ που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, θα είναι ηγετική παρουσία στη μεσαία γραμμή, και η απόκτηση ενός εξτρέμ που θα έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Αυτό που λείπει δηλαδή από τον Πελίστρι, ο οποίος όσο κι αν το παλεύει δεν βρίσκει στόχο με τίποτα. Ο Κοτσόλης είναι καθημερινά σε επαφές με μάνατζερ παικτών, ενημερώνει τον προπονητή για οποιαδήποτε εξέλιξη και παράλληλα ασχολείται και με το θέμα της αποχώρησης παικτών, καθώς την πόρτα της εξόδου θα δουν κι άλλοι μετά τους Σιώπη, Γεντβάι και Τζούριτσιτς.

Ψάχνεται για νέα βόμβα

Ακόμη μία βόμβα σαν κι αυτή του Τσέντι Όσμαν θέλει να ρίξει ο ΠΑΟΚ, έπειτα από εντολή του Μυστακίδη. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έχει ενθουσιαστεί με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα και θέλει να βάλει και το κερασάκι στην τούρτα με ακόμη μία ανακοίνωση που θα τρελάνει κόσμο. Υπό μία προϋπόθεση όμως: Οι ετήσιες απολαβές του παίκτη να είναι μέχρι και 3 εκατ. ευρώ, όχι περισσότερα. Αυτά είναι τα λεφτά που θα παίρνει κάθε χρόνο ο Όσμαν, αυτό είναι το ταβάνι που έχει τεθεί για φέτος και στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν να το… τρυπήσουν, για να αποφύγουν ενδεχόμενη γκρίνια στα αποδυτήρια.

Παραμένει ανοιχτό για Χεζόνια

Μπορεί ο Μάριο Χεζόνια να υπέγραψε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αυτό όμως δεν σημαίνει πως στον Ολυμπιακό τον έχουν ξεγράψει. Στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι δεν αποκλείεται ο Κροάτης να μείνει ελεύθερος σε χρόνο-ρεκόρ και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη, έχοντας βγει από τη μέση ο σκόπελος που λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης. Ακόμη κι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο εντός του καλοκαιριού πάντως, μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το σίγουρο είναι πως ο Χεζόνια εξακολουθεί να ρίχνει ματιές προς τον Πειραιά και οι ερυθρόλευκοι εξακολουθούν να τον έχουν στο μυαλό τους. Από εκεί και πέρα, θα δούμε προσεχώς πώς θα εξελιχθεί το θέμα.