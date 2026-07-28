Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, ακόμη και στην ηλικία των 40 ετών, με τη σωματική του κατάσταση να παραμένει αντικείμενο θαυμασμού.

Το νέο viral θέμα προέκυψε μέσα από δύο φωτογραφίες του Πορτογάλου σταρ, μία από την περίοδο που ήταν 30 ετών και μία σημερινή, στα 40 του. Οι εικόνες ανέδειξαν τη συνέπεια που έχει δείξει ο Ρονάλντο στη φυσική του προετοιμασία και τη διατήρηση της αθλητικής του εικόνας μέσα στον χρόνο.

Η γνωστή αεροπορική εταιρεία Ryanair, ωστόσο, επέλεξε να σχολιάσει τις φωτογραφίες με τον δικό της σατιρικό τρόπο, εστιάζοντας σε έναν από τους ελάχιστους τίτλους που λείπουν από την τεράστια συλλογή του. Αναδημοσίευσε το στιγμιότυπο γράφοντας: «Μηδέν Μουντιάλ vs Μηδέν Μουντιάλ», προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις, με πολλούς φίλους του Ρονάλντο να απαντούν στο τρολάρισμα και να υπερασπίζονται την πορεία και τα επιτεύγματα του Πορτογάλου, ο οποίος έχει γράψει μία από τις σημαντικότερες ιστορίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.