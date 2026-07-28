Η νέα εποχή της εθνικής Γαλλίας έχει πλέον ονοματεπώνυμο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν ανακοινώθηκε επίσημα ως ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός των «Μπλε», παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ντιντιέ Ντεσάν και ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας.

Ο Γάλλος θρύλος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν στόχο που είχε θέσει εδώ και πολλά χρόνια.

«Είναι ένα όνειρο. Είχα προτάσεις αυτά τα τέσσερα-πέντε χρόνια που σταμάτησα, για να επιστρέψω σε έναν σύλλογο, όμως τις αρνήθηκα όλες για την εθνική Γαλλίας. Ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα μετά την εμπειρία μου στη Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζιντάν υπογράμμισε πως η σχέση του με τους «Μπλε» ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία και αποτελεί κάτι ξεχωριστό για τον ίδιο:

«Την έχω γνωρίσει από παιδί. Ξεκίνησα από τις μικρές ηλικίες, πέρασα όλα τα στάδια μέχρι την πρώτη ομάδα και την εθνική ανδρών. Είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό που με κινητοποιεί είναι να δουλέψω για αυτή την ομάδα και να συνεχίσει να κερδίζει».

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Παράλληλα, ο νέος προπονητής της Γαλλίας θέλησε να αποδώσει τα εύσημα στον προκάτοχό του, Ντιντιέ Ντεσάν, για την τεράστια προσφορά του στην ομάδα.

«Ντιντιέ, συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις κάνει. Είναι μια ευκαιρία να σε ευχαριστήσω και να σε συγχαρώ. Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με ένα διαφορετικό τεχνικό επιτελείο. Θα δώσω όλη μου την ενέργεια για αυτή την ομάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο Ζιντάν υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, το οποίο θα καλύψει τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Euro 2028 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ο ίδιος καλείται πλέον να διαχειριστεί μια «χρυσή» γενιά ποδοσφαιριστών και να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία που είχε η Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Με την εμπειρία του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κατέκτησε τρία συνεχόμενα Champions League, ο Ζιντάν επιστρέφει στο προσκήνιο με τη μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας.