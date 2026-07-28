Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βελγικά Μέσα. Οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν γεφυρώσει τις διαφορές τους και, εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή τις επόμενες ώρες, η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί με συνολικό κόστος που θα ξεπεράσει τα 8.000.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από την Αλγερία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον και από συλλόγους της Αγγλίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις για τον 22χρονο χαφ, ο οποίος ξεχώρισε την περασμένη σεζόν ως ένας από τους κορυφαίους box-to-box μέσους του βελγικού πρωταθλήματος. Οι πληροφορίες από το Βέλγιο αναφέρουν ότι η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία, με τις δύο ομάδες να απέχουν ελάχιστα από τις οριστικές υπογραφές.

Η πρόταση του Ολυμπιακού φέρεται να καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις της Σαρλερουά, τόσο ως προς το βασικό ποσό όσο και ως προς τα επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, στο πακέτο της συμφωνίας προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης υπέρ του βελγικού συλλόγου, κάτι που φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Kρούση και στον Γκουστάβο Σα

Την ίδια ώρα, από την Πορτογαλία προκύπτει ακόμη ένα μεταγραφικό σενάριο για τον Ολυμπιακό. Οι Πορτογάλοι συνδέουν τους Πειραιώτες με τον Γκουστάβο Σα, τον 21χρονο αρχηγό της Φαμαλικάο, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της χώρας. Στα σχετικά δημοσιεύματα γίνεται λόγος ακόμη και για πιθανή προσέγγιση από την ελληνική ομάδα.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός συγκαταλέγεται στις πιο ποιοτικές περιπτώσεις της πορτογαλικής αγοράς, ωστόσο η υπόθεσή του μόνο εύκολη δεν χαρακτηρίζεται. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πρόσωπα που ενδέχεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μεταγραφής.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο γνωστός μάνατζερ Ζόρζε Μέντες, ο οποίος εκπροσωπεί τον ποδοσφαιριστή, αλλά και ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο Καρντόσο αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί στις επαφές των δύο πλευρών.

Στην Πορτογαλία θεωρούν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Γκουστάβο Σα, αν και επισημαίνουν πως υπάρχουν και ομάδες από την Premier League που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Η Φαμαλικάο εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρησή του με ένα ποσό που ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ, ενώ εκτιμάται πως ο Ζόρζε Μέντες επιθυμεί να προχωρήσει ο ποδοσφαιριστής στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ο ύψους 1,89 μ. επιτελικός μέσος έχει ήδη καταγράψει 120 συμμετοχές με τη φανέλα της Φαμαλικάο, σημειώνοντας 12 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και θεωρείται πως έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στον πορτογαλικό σύλλογο, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια αποχώρησής του.