Σκηνές πρωτοφανούς βίας εκτυλίχθηκαν στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου σάλας γυναικών, με μια ποδοσφαιρίστρια να επιτίθεται με μανία σε δύο αντιπάλους, οδηγώντας στη διακοπή της αναμέτρησης και στην παρέμβαση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εουζέμπιο, πόλη της πολιτείας Σεάρα, στις 22 Ιουλίου 2026 κατά την πρεμιέρα του Δημοτικού πρωταθλήματος, όπου αναμετρήθηκαν οι ομάδες As Resenhas και Projeto RDJ Esport Feminino.

Η βίαιη επίθεση μέσα στον αγωνιστικό χώρο

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με την RDJ να προηγείται 1-0, παίκτρια των φιλοξενούμενων επιχείρησε να βγει στην αντεπίθεση, όταν αντίπαλός της την ανέτρεψε με πολύ σκληρό μαρκάρισμα.

Ωστόσο, η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Η ποδοσφαιρίστρια των γηπεδούχων συνέχισε να επιτίθεται στην αντίπαλό της, κλωτσώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν στο έδαφος. Όταν δεύτερη αθλήτρια της RDJ προσπάθησε να παρέμβει για να την απομακρύνει, δέχθηκε και εκείνη γροθιά, πριν προπονητές και άνθρωποι των δύο ομάδων καταφέρουν να ακινητοποιήσουν τη δράστιδα.

🚨 ABSURDO! No futsal feminino do Eusébio (CE), uma jogadora caiu após uma falta e, já no chão, levou chutes na cabeça. A confusão paralisou a partida e revoltou o público. A atleta agressora foi suspensa por 5 anos de todas as competições da Liga. pic.twitter.com/PTE2Z7QhtR — coringapolitico (@coringapolitico) July 25, 2026

Διακοπή του αγώνα και βαριές κυρώσεις

Μετά τα επεισόδια, οι διαιτητές αποφάσισαν την οριστική διακοπή της αναμέτρησης.

Οι δύο αθλήτριες που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Ευτυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν διέτρεχαν κίνδυνο και έλαβαν εξιτήριο λίγη ώρα αργότερα.

Η υπόθεση εξετάστηκε άμεσα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Λίγκας Εουζέμπιο, τα οποία επέβαλαν ποινή αποκλεισμού πέντε ετών στην ποδοσφαιρίστρια που προκάλεσε τα επεισόδια. Παράλληλα, η ομάδα As Resenhas αποβλήθηκε από τη διοργάνωση.

Αντιμέτωπη ακόμη και με ποινική δίωξη

Οι αθλητικές κυρώσεις ενδέχεται να είναι μόνο η αρχή για την εμπλεκόμενη ποδοσφαιρίστρια, καθώς η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της αστυνομίας.

Οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό ως υπόθεση εκ προθέσεως πρόκλησης σωματικής βλάβης, αδίκημα που μπορεί να επιφέρει ακόμη και ποινή φυλάκισης.

Για την υπόθεση παρενέβη και η Εισαγγελία της πολιτείας Σεάρα (MPCE), η οποία σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Οι πράξεις βίας, οι οποίες κορυφώθηκαν με σωματικές επιθέσεις εναντίον δύο αθλητριών μέσα στο γήπεδο, προσβάλλουν τις αρχές του αθλητισμού και της σωματικής ακεραιότητας των αγωνιζομένων, απαιτώντας μια αυστηρή απάντηση από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία της έννομης τάξης και της ασφάλειας στις αθλητικές εκδηλώσεις. Η Εισαγγελία διερευνά τις συνθήκες της επίθεσης και την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη της δράστριας, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης».