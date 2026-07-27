Οι Τούρκοι επαναφέρουν στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό τον 34χρονο διεθνή Αργεντίνο μπακ Νικολάς Ταλιαφίκο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την γειτονική χώρα οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν την περίπτωση του 34χρονου, ο οποίος αγωνίστηκε και στα επτά παιχνίδια της Εθνικής ομάδας της χώρας του στο Μουντιάλ 2026.

Όπως τονίζουν στην Τουρκία, τον ποδοσφαιριστή τσεκάρουν και άλλες ομάδες, όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Ο Ταλιαφίκο δεν «παίζει» για πρώτη φορά στα μεταγραφικά των Πειραιωτών, καθώς και το περσινό καλοκαίρι ήταν στο στόχαστρο των «ερυθρόλευκων», προτού παραμείνει τελικά στη Λιόν.

Με τον γαλλικό σύλλογο δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2027. Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε σε συνολικά 30 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας τρεις ασίστ.