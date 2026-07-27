Ρίβερ, Μπουένο και τρελό σενάρια για Ιωαννίδη

Η αναζήτηση αριστερού μπακ συνεχίζεται στον Ολυμπιακό, με αρκετές περιπτώσεις να βρίσκονται στο τραπέζι. Στη Γαλλία εξακολουθεί να ακούγεται το όνομα του Νικολάς Ταλιαφίκο, ο οποίος, παρά τα 34 του χρόνια, εξακολουθεί να έχει υψηλή εκτίμηση στους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων». Παράλληλα, δεν έχει περάσει απαρατήρητο το σενάριο που συνδέει ενδεχόμενη μετακίνηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη Λιόν με πιθανή εμπλοκή του Αργεντινού αριστερού μπακ σε μια ευρύτερη συμφωνία. Την ίδια στιγμή, στους Πειραιώτες έχει προταθεί και ο 24χρονος Ισπανός Ούγκο Μπουένο, όμως οι οικονομικές απαιτήσεις της Γουλβς, που φτάνουν τα 10 εκατ. ευρώ, αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την υπόθεση. Αν πέσει, θα το δει ζεστά ο Ολυμπιακός. Εχουμε τονίσει όμως, πως αν δεν παραχωρηθεί ο Ορτέγκα δε γίνεται εκεί μεταγραφή. Η Ρίβερ Πλέιτ εξετάζει την περίπτωση του Αούντε από τους LA Galaxy, όμως ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού είναι στην κορυφή της λίστας. Την ίδια ώρα, στο εξωτερικό κυκλοφορούν και σενάρια που θέλουν τον Ντάργουιν Νούνιες να πλησιάζει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίζεται ως πιθανός στόχος του Ολυμπιακού. Απίθανα πράγματα…

Συνωστισμός για Σαλσέδο, αναμονή για την απόφαση

Το όνομα του Έντι Σαλσέδο εξακολουθεί να απασχολεί αρκετές ομάδες μετά την αποχώρησή του από τον ΟΦΗ. Ο Ιταλός επιθετικός, που ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν στην Κρήτη και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, παραμένει ελεύθερος και εξετάζει τις επιλογές του. Το προηγούμενο διάστημα είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια εξέλιξη. H αγορά γύρω από τον 24χρονο φορ έχει «ανάψει», καθώς εκτός από ενδιαφέρον από την Ελλάδα, τον παρακολουθούν στενά η Λε Μαν, η Χετάφε και η Κρουζέιρο. Οι επαφές συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα και, όπως προκύπτει, η τελική απόφαση του ποδοσφαιριστή δεν αναμένεται να αργήσει.

Ετσι είπε το «Ναι» ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό

Εκτός απροόπτου, ο Στέφαν Ορτέγκα θα βρίσκεται στην Αθήνα τις επόμενες ώρες, ώστε να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η υπόθεσή του είχε αρκετές ανατροπές, καθώς ο Γερμανός τερματοφύλακας αποτελούσε από την αρχή την πρώτη επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του προπονητή τερματοφυλάκων Παναγιώτη Αγριογιάννη. Στην πορεία οι «ερυθρόλευκοι» στράφηκαν και σε άλλες λύσεις, με τους Ζοσέ Σα και Σέρχιο Ερέρα να εξετάζονται σοβαρά, όμως η κατάσταση άλλαξε όταν έγινε νέα προσέγγιση στον Ορτέγκα. Η βελτιωμένη πρόταση και η αβεβαιότητα που υπήρχε για τον ρόλο του σε Στουτγκάρδη και Λειψία έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Ο Χρήστος Τζόλης εξελίσσεται στον νέο οικονομικό πρωταγωνιστή του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά την ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής του στην Premier League. Οι πρωταθλητές Αγγλίας επένδυσαν 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Κλαμπ Μπριζ, επιβεβαιώνοντας την εκτόξευση της χρηματιστηριακής του αξίας. Η μετακίνησή του συνοδεύτηκε και από θεαματική αύξηση στις απολαβές του. Το νέο πενταετές συμβόλαιο προβλέπει εβδομαδιαίες αποδοχές 90.000 λιρών, δηλαδή περίπου 105.000 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι σταθερές απολαβές του φτάνουν τα 4,68 εκατ. λίρες (περίπου 5,48 εκατ. ευρώ), ενώ μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους μπορούν να αγγίξουν τα 5,38 εκατ. λίρες ή περίπου 6,3 εκατ. ευρώ. Στην Κλαμπ Μπριζ αμειβόταν με περίπου 32.000 λίρες την εβδομάδα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 38.000 ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του κυμαίνονταν κοντά στα 2 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα εντυπωσιακό είναι και το νέο συμβόλαιο του Κωνσταντίνου Τζολάκη με τη Χαλ. Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε συμφωνία τετραετούς διάρκειας, με εβδομαδιαίες αποδοχές 45.000 λιρών, δηλαδή περίπου 52.600 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι απολαβές του ανέρχονται σε περίπου 2,74 εκατ. ευρώ, ενώ σε ορίζοντα τετραετίας η συνολική αξία του συμβολαίου ξεπερνά τα 10,9 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται μπόνους επίτευξης στόχων, συμμετοχών ή άλλες πρόσθετες οικονομικές ανταμοιβές.

«Παίζει» δυνατά οι «αιώνιοι» για Τιτραουί, αλλά…

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ψάχνει την ιδανική λύση για τη θέση του «οκταριού», με τον Γένσεν να παραμένει η βασική επιλογή του Ράσμους Νίστρουπ. Παρ’ όλα αυτά, στο «τριφύλλι» δεν μένουν μόνο σε μία περίπτωση και συνεχίζουν να εξετάζουν εναλλακτικές από την ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να αλλάξουν κατεύθυνση.

Ένα από τα ονόματα που απασχολούν έντονα τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό του Γιασίν Τιτραουί. Ο Αλγερινός μέσος έχει μπει στο μικροσκόπιο τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού, με τις πληροφορίες από το εξωτερικό να αναφέρουν ότι οι δύο «αιώνιοι» παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του.

Μάλιστα, ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για κίνηση του Ολυμπιακού, ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ, επιχειρώντας να αποκτήσει προβάδισμα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, η περίπτωση μόνο απλή δεν είναι, καθώς ο Τιτραουί έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, ενώ ο ίδιος δεν εμφανίζεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, να έχει ως προτεραιότητα τη μεταγραφή του στην Ελλάδα.