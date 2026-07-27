Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει στη λίστα του τον Ταουφίκ Μπενταγιέμπ, με τον Μαροκινό επιθετικό να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντούλα, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του 24χρονου φορ, ο οποίος έχει ήδη απασχολήσει ομάδες όπως η Τζένοα.

Ο Μπενταγιέμπ έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του, με τον Ολυμπιακό να φέρεται να παρακολουθεί την περίπτωσή του, την ώρα που υπάρχει ανταγωνισμός για την απόκτησή του. Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, ενδιαφέρον για τον Μαροκινό επιθετικό έχουν εκφράσει επίσης οι τουρκικές Μπεσίκτας και Ρίζεσπορ, ενώ στο παιχνίδι βρίσκεται και η Λεβάντε.

Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στην Ουνιόν Τουαργκά του Μαρόκου, όμως την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τρουά. Εκεί πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας, μετρώντας 20 γκολ και 3 ασίστ σε 31 συμμετοχές.

Οι επιδόσεις του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της Τρουά να εξασφαλίσει την άνοδό της στη Ligue 1, με τον Μπενταγιέμπ πλέον να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο και να προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.