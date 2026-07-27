Η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι είναι μία από τις ακριβότερες πωλήσεις της Super League και μπαίνει έτσι στην πρώτη δεκάδα.

Ο Λουίζ έκλεισε στο Κάνσας με πώληση από τον Ολυμπιακό με ένα φιξ ποσό στα 16 εκατ. ευρώ συν 3.5 εκατ. ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων. Έτσι ο Βραζιλιάνος με τα 19.5 εκατ. ευρώ μπήκε στην πρώτη δεκάδα των πιο ακριβών πωλήσεων από την Ελλάδα.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Χαράλαμπος Κωστούλας. Ο Ολυμπιακός έκλεισε μια ιστορική συμφωνία, ένα deal ρεκόρ τη σεζόν 2025/26, παραχωρώντας τον ταλαντούχο φορ του στην Μπράιτον αντί του ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην δεύτερη θέση της κατάταξης αυτής βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν και πήγε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτος είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Τη σεζόν 2019/20 έκλεισε τη Γουλβς, με το ποσό των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τέταρτη θέση θα βρεθεί ο Λουίζ με τα 19.5 εκατ. ευρώ.

Άρα πέμπτος θα είναι ο Λιβάι Γκαρσία της ΑΕΚ. Έπειτα από πέντε σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, πουλήθηκε στη Σπαρτάκ Μόσχας για το ποσό των 18,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθεί η μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον ΠΑΟΚ στη Νυρεμβέργη για το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην συνέχεια υπάρχει ο Ρέτσος. Τη σεζόν 2017/18, ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον νεαρό τότε κεντρικό αμυντικό στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για το ποσό των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στη σχετική λίστα υπάρχει και ο Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος μετακόμισε – από τον Ολυμπιακό – τη σεζόν 2013/14 στην Αγγλία για λογαριασμό της Φούλαμ με 15,2 εκατ. ευρώ. Είναι επίσης ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς, που βρισκόταν στο Λιμάνι για μία τριετία. Ο Σέρβος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2016/17 με προορισμό την αγγλική Κρίσταλ Πάλας, σε μια συμφωνία που έφτασε τότε τα 15,1 εκατομμύρια ευρώ.

Κλείνοντας τη λίστα αυτή τη σεζόν 2007/08 ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον Νέρι Καστίγιο στη Σαχτάρ Ντονέτσκ για 15 εκατομμύρια. Τέλος είναι και ο Κώστας Μανωλάς, ο οποίος τη σεζόν 2014/15 πήρε μεταγραφή από τους Πειραιώτες για τη Ρόμα, με το deal να αγγίζει επίσης τα 15 εκατομμύρια.