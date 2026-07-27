Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος γιόρτασε χορεύοντας ζεϊμπέκικο και Μητροπάνο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της Eθνικής πόλο ανδρών στο World Cup του Σίδνεϊ.

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής πόλο, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, αποδείχθηκε κομβικότατος ως προς την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό του Παγκοσμίου με την Ουγγαρία. Αναδείχθηκε δε κορυφαίος στην θέση του στο τουρνουά. Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών για το χρυσό μετάλλιο θέλοντας να γιορτάσει αυτήν την τεράστια επιτυχία, χόρεψε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο.

Και το έκανε αυτό με την μουσική υπόκρουση του «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη» του Μητροπάνου και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και την υπόλοιπη αποστολή.