Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς Ντε λα Φουέντε, επισκέφθηκε την Κυριακή (27/07) τους κατοίκους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Μαδρίτη, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης. «Είναι υποχρέωση όλων μας να τους στηρίξουμε και να τους δώσουμε κουράγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική Ισπανίας, ο Ντε λα Φουέντε βρέθηκε κοντά στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις φωτιές, εκφράζοντας τη στήριξή του σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. «Είναι υποχρέωση όλων να τους βοηθήσουμε και να τους ενθαρρύνουμε. Αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε ευτυχία, έστω και για λίγες ώρες, σε ανθρώπους που περνούν μια τόσο δύσκολη περίοδο. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ. Μας κάνει πιο ανθρώπινους. Ήρθε η ώρα να δώσουμε ύψιστη σημασία στις ανθρώπινες ζωές. Όλη η Ισπανία τους σκέφτεται. Έχουν την υποστήριξη ολόκληρης της χώρας, την ίδια υποστήριξη που έχουμε εμείς όταν παίζουμε ποδόσφαιρο» τόνισε.

Στην περιοχή Λας Ρόζας της ισπανικής πρωτεύουσας, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και φιλοξενούνται προσωρινά στο αθλητικό κέντρο «Λα Μαραθουέλα», το οποίο λειτουργεί ως χώρος υποδοχής των πληγέντων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, περισσότεροι από 116.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν είτε απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους είτε παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού λόγω της εξάπλωσης των πυρκαγιών.