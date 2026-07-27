Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού επανέρχεται ο Ζούρικο Νταβιτασβίλι, με γαλλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν ξανά σοβαρά την περίπτωση του εξτρέμ της Σεντ Ετιέν, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του Αντρέ Λουίζ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, Μέσα της Γαλλίας αποκάλυπταν πως ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει πρόταση ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, μαζί με επιπλέον 3 εκατ. ευρώ σε μπόνους, για την απόκτηση του 24χρονου Γεωργιανού. Ωστόσο, η Σεντ Ετιέν απέρριψε την προσφορά, κρίνοντας ότι δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της.

Νεότερες πληροφορίες από τη Γαλλία κάνουν λόγο για αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των Πειραιωτών, οι οποίοι εμφανίζονται πιο κινητικοί μετά την παραχώρηση του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι έναντι 16 εκατ. ευρώ, συν ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Ο διεθνής Γεωργιανός προέρχεται από μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά στη Ligue 2, καταγράφοντας 16 γκολ και 5 ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, η Σεντ Ετιέν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την επιστροφή της στη Ligue 1, καθώς αποκλείστηκε στα play off και δεν ξεπέρασε το εμπόδιο της Νις.

Ο Νταβιτασβίλι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του γαλλικού συλλόγου, με την αξία του να υπολογίζεται στα 20 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα γαλλικά ρεπορτάζ. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος που να καλύψει το συγκεκριμένο ποσό, δεν αποκλείεται οι απαιτήσεις της Σεντ Ετιέν να μειωθούν, καθώς ο σύλλογος αναζητά έσοδα μέσω πωλήσεων παικτών.