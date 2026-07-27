Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Παρί Σεν Ζερμέν να επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συγκυρία, αξιώνοντας ένα τεράστιο ποσό για την παραχώρηση του Γάλλου εξτρέμ.

Ο 23χρονος φέρεται να εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του, αναζητώντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίζεται αποφασισμένη να αποκομίσει σημαντικό οικονομικό όφελος από πιθανή μεταγραφή του.

Δεδομένου ότι ο Μπαρκολά δεσμεύεται με συμβόλαιο, οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και δεν δείχνουν διατεθειμένοι να μειώσουν τις απαιτήσεις τους. Η Λίβερπουλ, που συγκαταλέγεται στους πιο «ζεστούς» ενδιαφερόμενους, θα χρειαστεί –με τα τωρινά δεδομένα– να ξεπεράσει κατά πολύ το μεταγραφικό της ρεκόρ για να αποκτήσει τον Γάλλο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ούτε τα 145.000.000 ευρώ που δαπανήθηκαν πρόσφατα για τον Ίσακ αρκούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Παρί ζητά πλέον 170.000.000 ευρώ για να ανάψει το «πράσινο φως» στην αποχώρηση του ποδοσφαιριστή, στον οποίο έχει ήδη καταθέσει πρόταση επέκτασης του συμβολαίου του κατά έναν ακόμη χρόνο. Μάλιστα, τα πρώτα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για απαιτήσεις ύψους 150.000.000 ευρώ, οι οποίες φαίνεται πως αυξήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαρκολά προέρχεται από τις ακαδημίες της Λυών, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν τον απέκτησε το 2024 έναντι 45.000.000 ευρώ.