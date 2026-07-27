Για 19 χρόνια, το 8,66 μέτρα του Λούη Τσάτουμα βρισκόταν μόνο του στην κορυφή του ελληνικού μήκους. Από τις 26 Ιουλίου 2026, δίπλα στο όνομά του βρίσκεται πλέον εκείνο του Μίλτου Τεντόγλου.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8,66 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με άνεμο +1,0 μ./δευτ., ισοφαρίζοντας νόμιμα το πανελλήνιο ρεκόρ και σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση της χρονιάς στον κόσμο. Το ρεκόρ, επομένως, δεν άλλαξε κάτοχο: το μοιράζονται πλέον δύο από τους κορυφαίους άλτες στην ιστορία του ελληνικού στίβου.

Ποιος είναι ο Λούης Τσάτουμας

Ο Λούης Τσάτουμας γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1982 και μεγάλωσε στη Μεσσήνη της Μεσσηνίας. Από νεαρή ηλικία ξεχώρισε στο άλμα εις μήκος, δείχνοντας ότι διέθετε τον συνδυασμό ταχύτητας, δύναμης και εκρηκτικότητας που απαιτεί το αγώνισμα.

Η παρουσία του στις μεγάλες διοργανώσεις άρχισε πριν ακόμη περάσει στην κατηγορία των ανδρών. Το 2001 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, με άλμα στα 7,98 μ., ενώ δύο χρόνια αργότερα αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Κ23, φτάνοντας στα 8,24 μέτρα.

Το άλμα των 8,66 μέτρων που άντεξε 19 χρόνια

Η σημαντικότερη επίδοση της καριέρας του καταγράφηκε στις 2 Ιουνίου 2007, στα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας.

Ο Τσάτουμας απογειώθηκε στα 8,66 μέτρα, με νόμιμο ευνοϊκό άνεμο +1,6 μ./δευτ., καταρρίπτοντας κατά 30 εκατοστά το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ των 8,36 μ., το οποίο κατείχε από το 1994 ο Κώστας Κουκοδήμος. Η επίδοση τον έφερε τότε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης για τη συγκεκριμένη σεζόν και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί ποτέ από Ευρωπαίο άλτη.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, όπως και ο Τεντόγλου στον Βόλο, έτσι και ο Τσάτουμας είχε συνδυάσει το 8,66 μ. με την κορυφαία επίδοση της χρονιάς στον κόσμο. Δεκαεννέα χρόνια αργότερα, η ίδια απόσταση συνδέει δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού μήκους.

Τα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά μετάλλια

Λίγους μήνες πριν από το πανελλήνιο ρεκόρ, ο Τσάτουμας είχε κατακτήσει το πρώτο μεγάλο μετάλλιο της καριέρας του σε επίπεδο ανδρών. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του 2007, στο Μπέρμιγχαμ, πήρε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 8,02 μέτρα.

Η σημαντικότερη διάκριση της καριέρας του στον ανοιχτό στίβο ήρθε επτά χρόνια αργότερα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2014 στη Ζυρίχη, ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε από την πρώτη του προσπάθεια το ασημένιο μετάλλιο, προσγειούμενος στα 8,15 μέτρα.

Στη συλλογή του πρόσθεσε επίσης το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες της Μερσίνης το 2013, με 8,14 μ., καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση της Πεσκάρα το 2009, με επίδοση 8,20 μέτρα.

Οι τρεις Ολυμπιακές συμμετοχές και η χαμένη ευκαιρία του Πεκίνου

Ο Τσάτουμας εκπροσώπησε την Ελλάδα σε τρεις διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων: στην Αθήνα το 2004, στο Πεκίνο το 2008 και στο Λονδίνο το 2012.

Η πιο χαρακτηριστική Ολυμπιακή στιγμή της καριέρας του σημειώθηκε στο Πεκίνο. Στον προκριματικό πέτυχε άλμα στα 8,27 μ., την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, και πέρασε στον τελικό ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές των μεταλλίων. Εκεί, όμως, πραγματοποίησε τρεις άκυρες προσπάθειες και έμεινε χωρίς κατάταξη.

Έτσι, δεν κατάφερε τότε να μετατρέψει την αγωνιστική του ποιότητα σε μετάλλια.

Κυρίαρχος στην Ελλάδα

Σε εθνικό επίπεδο, ο Λούης Τσάτουμας υπήρξε ο κυρίαρχος του αγωνίσματος για περισσότερο από μία δεκαετία. Αναδείχθηκε 12 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στον ανοιχτό στίβο, αριθμός που τον κατατάσσει μεταξύ των πολυνικών στην ιστορία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.

Συμμετείχε επίσης σε τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, φτάνοντας τρεις φορές στον τελικό, ενώ είχε τρεις παρουσίες στην πρώτη οκτάδα Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων κλειστού. Το 2007 ολοκλήρωσε τη χρονιά στην πρώτη θέση της παγκόσμιας λίστας του μήκους.

Η παρουσία του στον στίβο μετά την αποχώρηση

Ο Τσάτουμας ολοκλήρωσε την αγωνιστική του καριέρα το 2017, αλλά παρέμεινε κοντά στον στίβο. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως προπονητής στην Καλαμάτα και έχει ενεργό ρόλο στη διοργάνωση του Tsatoumas Street Long Jump, ενός διεθνούς μίτινγκ μήκους που διεξάγεται στην κεντρική πλατεία της πόλης και φέρει το όνομά του.

Η ισοφάριση του ρεκόρ από τον Μίλτο Τεντόγλου δεν περιορίζει τη σημασία της επίδοσης του Τσάτουμα. Αντίθετα, αναδεικνύει το μέγεθός της. Χρειάστηκαν 19 χρόνια και ένας από τους κορυφαίους άλτες της παγκόσμιας ιστορίας για να φτάσει ξανά Έλληνας στα 8,66 μέτρα.

Ο Τεντόγλου δεν έσβησε το όνομα του Λούη Τσάτουμα από τον πίνακα των ρεκόρ αλλά έγραψε το δικό του ακριβώς δίπλα.

«Μακάρι ο Τεντόγλου να σπάσει το ρεκόρ μου»

Ο Λούης Τσάτουμας είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον Μίλτο Τεντόγλου ήδη από το 2022. Λίγες ημέρες πριν από τα «Παπαφλέσσεια» εκείνης της χρονιάς, είχε εκφράσει μέσω της ΕΡΤ Καλαμάτας την ευχή να δει τον χρυσό Ολυμπιονίκη να ξεπερνά την επίδοση των 8,66 μέτρων.

«Μακάρι ο Τεντόγλου να σπάσει το ρεκόρ μου στα φετινά Παπαφλέσσεια», είχε δηλώσει, ευχόμενος μάλιστα η νέα κορυφαία επίδοση να σημειωθεί στο ίδιο μίτινγκ και στην ίδια πόλη όπου ο ίδιος είχε γράψει ιστορία το 2007.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Τεντόγλου ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ. Έτσι, τα 8,66 μέτρα συνδέουν πλέον δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού μήκους και δύο από τους σημαντικότερους αθλητές που ανέδειξε το αγώνισμα στη χώρα.