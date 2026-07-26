Σοβαρές οικονομικές δυσκολίες φέρεται να αντιμετωπίζει η Αλ Νασρ, λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σαουδαραβικής εφημερίδας Arriyadiyah, τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου καταγράφουν έλλειμμα που φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή περιορισμών στις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας.

Κίνδυνος μεταγραφικού εμπάργκο

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, μέχρι να διευθετηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες ή να βρεθεί σχετική λύση, η Αλ Νασρ κινδυνεύει να μην μπορεί να προχωρήσει στην απόκτηση νέων ποδοσφαιριστών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, καθώς η διοίκηση δεν θα είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει το ρόστερ, παρά την επιτυχημένη πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου.

Τι ισχύει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Προς το παρόν, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα σχετικά με το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ομάδας, πληρώνεται κανονικά, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Ωστόσο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες περί μεταγραφικού περιορισμού, ο Ρονάλντο θα ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο χωρίς μεταγραφική ενίσχυση στο πλευρό του, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Μέχρι στιγμής, η Αλ Νασρ δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, με τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.