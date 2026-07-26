Συνεχίστηκε και σήμερα για την Εθνική ομάδα κωπηλασίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ η συλλογή χρυσών μεταλλίων.

Μετά το χρυσό μετάλλιο από τη Μηλένα Κοντού και την Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ γυναικών και από τους Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα στη δίκωπο άνευ, ήρθε η σειρά των Λιόλιου και Μουρατίδου.

Η Γαβριέλα Λιόλιου και η Πασχαλίνα Μουρατίδου ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στο διπλό σκιφ ελ. βαρών γυναικών, στον τελικό του αγωνίσματος που έγινε με τέσσερις συμμετοχές.

Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην 1η θέση με 7:01.98, χαρίζοντας στην Εθνική ομάδα το τρίτο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η 18χρονη Μουρατίδου και η 20χρονη Λιόλιου, άφησαν πίσω τους τα πληρώματα της Γαλλίας (7:05.86), της Γερμανίας (7:12.56) και της Ιταλίας (7:17.27).