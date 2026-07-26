Τα συγχαρητήρια της στην Εθνική ομάδα πόλο για την κατάκτηση του χρυσού στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Σίδνεϊ, έσπευσε να εκφράσει η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας.

«Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μάς έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα, έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σημειώνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και πρόσθεσε:

«Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους υπερήφανους».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ανάρτηση του για την κατάκτηση του World Cup ανέφερε: «Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μάς χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε τους παίκτες της Εθνικής ομάδας παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας. «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

Με την αγωνιστικότητα και το απαράμιλλο ομαδικό σας πνεύμα, υψώσατε και πάλι την ελληνική σημαία στην κορυφή γεμίζοντας με υπερηφάνεια όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων.

Η επιτυχία σας αποδεικνύει, ότι όταν εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο και αφοσίωση, μπορούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών αποτελεί κυριολεκτικά παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες και τους νέους στη χώρα μας, αφού βρίσκεται συνεχώς στα πιο υψηλά σκαλοπάτια του παγκόσμιου αθλητισμού και δείχνει το δρόμο για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε ξανά υπερήφανους».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας».