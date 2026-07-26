Η Εθνική ομάδα πόλο ολοκλήρωσε με τον πιο λαμπρό τρόπο μία ιστορική πορεία, φτάνοντας στην κορυφή του κόσμου επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό του World Cup.

Για τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου η κατάκτηση του κόσμου είναι μια δικαίωση, μετά από πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις.

Οι Έλληνες διεθνείς ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου, παρέλαβαν τα χρυσά μετάλλια και σήκωσαν το τρόπαιο, με τα χαμόγελα και τη συγκίνηση να αποτυπώνουν τη στιγμή.

Ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, τον οποίο τραγούδησαν οι Έλληνες πολίστες και ο Θοδωρής Βλάχος μαζί με τους Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Μετά την απονομή, οι παίκτες φωτογραφήθηκαν γεμάτοι χαρά, δείχνοντας με υπερηφάνεια τα μετάλλια και το τρόπαιο.

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