Η Εθνική πόλο των ανδρών έγραψε ιστορία. Η ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο «βουλιάζοντας» την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ με 15-14.

Καθοριστικοί για την «γαλανόλευκη» οι Σκουμπάκης, Κάκαρης, Γκιουβέτσης, Παπανστασίου και ο αρχηγός Αργυρόπουλος που πέτυχε το τελευταίο γκολ του αγώνα και έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.

Η Ελλάδα είναι αυτή που μπήκε καλύτερα στην πισίνα και άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Αργυρόπουλου, με την Ουγγαρία να απαντά άμεσα. Ωστόσο η Εθνική συνέχισε τον επιθετικό της ρυθμό και με τους Παπαναστασίου και Κάκαρη εκανε το 3-1.

Η Ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και παρά την μείωση του σκορ από τους Ούγγρους, ο Σκουμπάκης με εξαιρετικό μακρινό σουτ και ο Γαρδίκας έστειλαν τη διαφορά στο 5-2, πριν ο Μάνχρεζ κάνει το 5-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ουγγαρία προσπάθησε να επιστρέψει και στο 3:40 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, έφερε το ματς στην ισοπαλία (6-6).

Η Εθνική, ωστόσο, βρήκε ξανά λύση στην επίθεση, με τον Σκουμπάκη να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να διαμορφώνει το 7-6, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η Ουγγαρία μπήκε καλά στην τρίτη περίοδο και ισοφάρισε σε 7-7 με τον Γιάνσικ. Η Ελλάδα, όμως, βρήκε άμεσα απάντηση, με τον Γκιουβέτση να δίνει ξανά το προβάδισμα στην Εθνική για το 8-7. Η Ουγγαρία κατάφερε να περάσει για πρώτη φορά στο σκορ με 9-8, 5:09 πριν από το τέλος της περιόδου.

Η Ελλάδα όμως αντέδρασε και πάλι και ο Πούρος πέτυχε ένα πολύτιμο γκολ, κάνοντας το 11-10, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο.

Στην τελευταία περίοδο ο Σκουμπάκης ανέλαβε δράση, πετυχαίνοντας δύο ακόμη γκολ για το 14-11 φτάνοντας τα πέντε προσωπικά τέρματα στον τελικό, αλλά οι Ούγγροι δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι.

Ο Ζάλανκι μείωσε αρχικά σε 14-12 και στην συνέχεια πάλι ο ίδιος παίκτης έκανε το 14-13. Με 55 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Μάνχερζ ισοφάρισε σε 14-14.

Ωστόσο η Ελλάδα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο αρχηγός Νίκος Αργυρόπουλος βγήκε μπροστά στη σημαντικότερη στιγμή του αγώνα και με γκολ στα 12,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη διαμόρφωσε το τελικό 15-14, χαρίζοντας στην Εθνική το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της.