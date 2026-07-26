Με την παρουσία του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, των στελεχών της Εθνικής Ανδρών, Βασίλη Τοροσίδη, Δημήτρη Σαλπιγγίδη, του legend της Εθνικής ομάδας, Θοδωρή Ζαγοράκη, και του θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου Βασίλη Χατζηπαναγή, πραγματοποιήθηκε στα Γεωπονικά Χαλκιδικής η αναπτυξιακή δράση της Ομοσπονδίας «Επιστροφή στην αλάνα» σε συνεργασία με την τοπική ΕΠΣ.

Η παρουσία των ανθρώπων της Εθνικής ομάδας έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι η «γαλανόλευκη» οικογένεια βρίσκεται διαρκώς δίπλα στα παιδιά και στη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι μικροί συμμετέχοντες, που με την αθρόα προσέλευσή τους μετέτρεψαν την εκδήλωση σε γιορτή, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους, να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα, σε μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές, όπου κυριάρχησε η χαρά του παιχνιδιού.

Παράλληλα, απόλαυσαν ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως face painting και φωτογράφιση στα ειδικά διαμορφωμένα photobooth, που συμπλήρωσαν το εορταστικό κλίμα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Χαλκιδικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Σταύρος Σαρηγιαννίδης, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας, Σάββας Δημητριάδης, καθώς και στελέχη των δύο Ενώσεων.

Το αγωνιστικό μέρος περιλάμβανε μη ανταγωνιστικά παιχνίδια και δράσεις ποδοσφαιρικής ψυχαγωγίας, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών της ΕΠΟ, με βασικό στόχο τη χαρά του παιχνιδιού, τη συνεργασία και την αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Με την ολοκλήρωση της δράσης, όλα τα παιδιά παρέλαβαν αναμνηστικά δώρα από την ΕΠΣ Χαλκιδικής και την ΕΠΟ, ολοκληρώνοντας μια ημέρα αφιερωμένη στις αξίες του αθλητισμού.