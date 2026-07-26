Όλα δείχνουν πως ο Αντρέ Λουίζ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής στην χθεσινή φιλική αναμέτρηση με την Άλκμααρ, ετοιμάζει βαλίτσες για την Αμερική.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η Κάνσας επέστρεψε για την απόκτηση του Λουίζ και προσφέρει στον Ολυμπιακό 24 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους για να τον κάνει δικό της.

Η συγκεκριμένη πρόταση ικανοποιεί οικονομικά τον Ολυμπιακό και υπάρχει ήδη η πρώτη θετική απόκριση από την πλευρά των Πειραιωτών.

Όλα δείχνουν λοιπόν πως είναι θέμα χρόνου προκειμένου ο Αντρέ Λουίζ να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον περασμένο Ιανουάριο από την Ρίο Άβε και αγωνίστηκε σε 10 ματς με τους Πειραιώτες έχοντας μια ασίστ. Με την Ρίο Άβε κατέγραψε 39 συμμετοχές με 9 γκολ και 7 ασίστ.