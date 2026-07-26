Η εποχή του Αντόνι Ιραόλα στον πάγκο της Λίβερπουλ, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς οι «κόκκινοι» επικράτησαν με 4-2 της Σάντερλαντ σε φιλική αναμέτρηση.

Ο Ισπανός τεχνικός που πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα τον Κώστα Τσιμίκα.

Ο Έλληνας άσος που αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο στην αναμέτρηση, μετά τον τραυματισμό του Γκόμεζ, φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ.

Όσον αφορά τον αγώνα, η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη με τα γκολ των Μόρισον (13’), Σόμποσλαϊ (56’), Κιέζα (72’) και Κούμας (85’). Για την Σάντερλαντ σκόραραν οι Λε Φε (28’) και Τουτιέροφ (49’).