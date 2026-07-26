Η Ντόρτμουντ θέλει να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και είναι έτοιμη να ξεκινήσει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Γκενκ.

Η Γερμανική ομάδα κατέθεσε πρόταση που έφτασε σχεδόν τα 30 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με μπόνους επίτευξης στόχων και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%, ωστόσο η συγκεκριμένη πρόταση δεν ικανοποίησε την Βελγική ομάδα.

Η Γκενκ παραμένει σταθερή στη θέση της, ζητώντας ένα συνολικό πακέτο που θα αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Έλληνα άσου.

Έτσι σύμφωνα με τους Γερμανούς ο τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, μαζί με τους συνεργάτες του, δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της ομάδας στην Ιαπωνία, αλλά θα μεταβούν στο Βέλγιο για να ξεκινήσουν οι νέες επαφές με τη διοίκηση της Γκενκ.

Το ταξίδι των ανθρώπων της Ντόρτμουντ θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της εβδομάδας, με στόχο να βρεθεί η «χρυσή τομή» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στις τάξεις της γερμανικής ομάδας επικρατεί αισιοδοξία ότι η υπόθεση θα έχει θετική κατάληξη και πως ο Καρέτσας θα γίνει κάτοικος Βεστφαλίας.