Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών έφτασε. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσουν σε λίγη ώρα το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, απέναντι στην Ουγγαρία.

Ο σημερινός είναι ο πέμπτος τελικός μεγάλης διοργάνωσης στην ιστορία της Εθνικής ανδρών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην ελίτ του αθλήματος.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στην Ιταλία με 10-9. Από την άλλη, η Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο επικρατώντας της οικοδέσποινας Αυστραλίας με 13-12.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.