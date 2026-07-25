Τα τυπικά απομένουν πλέον για να μετακομίσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Ο 23χρονος γκολκίπερ ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, μέσα στην ημέρα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Με την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων, ο Τζολάκης αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην αποστολή της νέας του ομάδας στη Σλοβενία, για να μπει στην προετοιμασία.

Ο Τζολάκης αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του Conference League το 2024, αλλά και του νταμπλ το 2025.

Με τους Πειραιώτες μέτρησε 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 αγώνες.