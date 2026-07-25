Μια σπουδαία επιτυχία πανηγυρίζει η Ελληνική κωπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23, που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας.

Η Ελλάδα κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στις Γυναίκες και στους Άνδρες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της νέας γενιάς του αθλήματος.

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήρθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη μετά από συγκλονιστική μάχη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας πάνω στη γραμμή του τερματισμού με 6:59.14.

Οι Πολωνές ακολούθησαν σε 6:59.83, ενώ το πλήρωμα από τη Ρωσία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 7:00.76.

Στην συνέχεια η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου χάρη στους Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα.

Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δίκωπου άνευ πηδαλιούχου, κατακτώντας τον τίτλο με χρόνο 6:29.26.

Οι Έλληνες πρωταθλητές άφησαν πίσω τους το πλήρωμα της Αυστραλίας, που τερμάτισε δεύτερο με 6:32.91, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ρουμανία με χρόνο 6:33.99.