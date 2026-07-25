Με την απόφασή του να μετακομίσει στην Φιλαδέλφεια και στους Σίξερς ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγραψε ιστορία στον μαγικό κόσμο του NBA.

Μια ιστορία που αφορά τις αποδοχές του, καθώς ο «Βασιλιάς» συμφώνησε με ένα ιδιαίτερα χαμηλό συμβόλαιο.

Στην τελευταία του σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο ΛεΜπρον είχε ετήσιες απολαβές ύψους 52,63 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με τη μετακίνησή του στην Φιλαδέλφεια, οι αποδοχές του για τη νέα σεζόν θα περιοριστούν στα 3,88 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 48,75 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιό του.