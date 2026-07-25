Στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, η Ντιναμό Τιφλίδας υποδέχθηκε την Ζαλγκίρις. Η ομάδα της Γεωργίας επικράτησε με 3-0 στο πρώτο ματς των δύο ομάδων με την παράσταση να κλέβει ένας νεαρός παίκτης.
Συγκεκριμένα, στην Ντιναμό Τιφλίδας αγωνίζεται ο 16χρονος αδερφός του Κβαρατσχέλια, ο οποίος μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκό αγώνα.
Ο Τορνίκε Κβαρατσχέλια ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της Ντιναμό και έπαιξε για 68 λεπτά και παρότι δεν είχε ούτε γκολ, αλλά ούτε και ασίστ, ήταν εκπληκτικός με την μπάλα στα πόδια.
Ο αδερφός του άσου της Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίζεται ως εξτρέμ και είχε εκαιρετικές ατομικές ενέργειες, πατώντας παράλληλα στην αντίπαλη περιοχή κάνοντας την άμυνα της Ζαλγκίρις άνω κάτω.
La première titularisation de Tornike Kvaratskhelia 🇬🇪 (16 ans), le petit frère de Kvara, en Europe, en barrage de Conference League face à Zalgiris.— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) July 23, 2026
C’est juste les mêmes c’est choquant pic.twitter.com/TqLfmzhwc8