Στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, η Ντιναμό Τιφλίδας υποδέχθηκε την Ζαλγκίρις. Η ομάδα της Γεωργίας επικράτησε με 3-0 στο πρώτο ματς των δύο ομάδων με την παράσταση να κλέβει ένας νεαρός παίκτης.

Συγκεκριμένα, στην Ντιναμό Τιφλίδας αγωνίζεται ο 16χρονος αδερφός του Κβαρατσχέλια, ο οποίος μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκό αγώνα.

Ο Τορνίκε Κβαρατσχέλια ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της Ντιναμό και έπαιξε για 68 λεπτά και παρότι δεν είχε ούτε γκολ, αλλά ούτε και ασίστ, ήταν εκπληκτικός με την μπάλα στα πόδια.

Ο αδερφός του άσου της Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίζεται ως εξτρέμ και είχε εκαιρετικές ατομικές ενέργειες, πατώντας παράλληλα στην αντίπαλη περιοχή κάνοντας την άμυνα της Ζαλγκίρις άνω κάτω.