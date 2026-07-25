Όλο και πιο κοντά στην Μπεσίκτας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, μέχρι το 2028.

Η πρόταση της ομάδα της Κωνσταντινούπολης προς τον Αιγύπτιο επιθετικό είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς του προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι άνθρωποι της Μπεσίκτας εμφανίζονται αισιόδοξοι πως η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, ο προπονητής της Μπεσίκτας, Βιντσέντσο Ιταλιάνο, φέρεται να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, καθώς πιέζει έντονα προκειμένου να πείσει τον Σαλάχ να μετακομίσει στην ομάδα του.