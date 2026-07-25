Όλο και πιο κοντά στην Μπεσίκτας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την Λίβερπουλ.
Σύμφωνα με τους Ιταλούς οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, μέχρι το 2028.
Η πρόταση της ομάδα της Κωνσταντινούπολης προς τον Αιγύπτιο επιθετικό είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς του προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι άνθρωποι της Μπεσίκτας εμφανίζονται αισιόδοξοι πως η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Μάλιστα, ο προπονητής της Μπεσίκτας, Βιντσέντσο Ιταλιάνο, φέρεται να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, καθώς πιέζει έντονα προκειμένου να πείσει τον Σαλάχ να μετακομίσει στην ομάδα του.
Mohamed #Salah is getting closer to #Besiktas as a free agent. Agreement in principle for a contract until 2027 (12M/year) + option for 2028. Coach #Italiano is pushing hard to convince Salah to join Besiktas, which are confident to finalize the deal in the next days. #transfers https://t.co/o0xs4XXyXo— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2026