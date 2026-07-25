Στο Κλειστό της Άνω Μεράς στη Μύκονο για τις ατομικές τους προπονήσεις, βρέθηκαν οι Τζέιμς Χάρντεν και ο Μπόουνς Χάιλαντ προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους μικρούς αθλητές των Ακαδημιών της Μυκόνου Betsson BC.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο γήπεδο, οι νεαροί αθλητές της Μυκόνου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους δύο παίκτες.
Παρακολούθησαν μέρος των ασκήσεών τους και είδαν τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται αθλητές του υψηλότερου επιπέδου.
Μάλιστα η Μύκονος Betsson BC ευχαρίστησε τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Μπόουνς Χάιλαντ για την παρουσία τους στο Κλειστό του νησιού, με τα παιδιά των Ακαδημιών να ζουν μια ξεχωριστή εμπειρία.
Thank you @JHarden13 and @BizzyBones11— MYKONOS BETSSON B.C. (@mykonos_bc) July 24, 2026
💙🏀
Κατά την διάρκεια των ατομικών τους προπονήσεων που πραγματοποιούν στο Κλειστό μας,
μικροί αθλητές των Ακαδημιών μας είχαν την τύχη να τους συναντήσουν απο κοντά
και να παρακολουθήσουν μέρος των ασκήσεών τους.#mykonosbetssonbc… pic.twitter.com/n3IDlC0IiV