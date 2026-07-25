Στο Κλειστό της Άνω Μεράς στη Μύκονο για τις ατομικές τους προπονήσεις, βρέθηκαν οι Τζέιμς Χάρντεν και ο Μπόουνς Χάιλαντ προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους μικρούς αθλητές των Ακαδημιών της Μυκόνου Betsson BC.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο γήπεδο, οι νεαροί αθλητές της Μυκόνου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους δύο παίκτες.

Παρακολούθησαν μέρος των ασκήσεών τους και είδαν τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται αθλητές του υψηλότερου επιπέδου.

Μάλιστα η Μύκονος Betsson BC ευχαρίστησε τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Μπόουνς Χάιλαντ για την παρουσία τους στο Κλειστό του νησιού, με τα παιδιά των Ακαδημιών να ζουν μια ξεχωριστή εμπειρία.