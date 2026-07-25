Μετά την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ θέλει να ρίξει μια ακόμη «βόμβα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς έχει στο μεταγραφικό του «στόχαστρο» τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ.

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και αρκετές ομάδες της Euroleague τον παρακολουθούν, με τον ΠΑΟΚ ωστόσο να έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα του ατζέντη του.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είναι πρόθυμος να προσφέρει συμβόλαιο για τρία χρόνια με απολαβές που θα ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Μάλιστα ο Ισπανός φέρεται να βλέπει με θετικό μάτι το ενδεχόμενο να βρίσκεται στην Ελλάδα, για να είναι πιο κοντά στον αδελφό του, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού.