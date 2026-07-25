Με την Ιταλία θα κοντραριστεί σήμερα (13:15) η Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών με φόντο τον τελικό του World Cup που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Η Ελλάδα για να φτάσει στα ημιτελικά επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό, ενώ η Ιταλία στον δικό της προημιτελικό νίκησε την Γεωργία με 18-12.

Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να επικρατεί εύκολα με 12-5.

Η Εθνική ομάδα αν καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, τότε θα έχει εξασφαλίσει μετάλλιο μεγάλων διοργανώσεων για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

Προηγήθηκαν το αργυρό στο World Cup του 2025, το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2025 και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον Ιανουάριο του 2026.

Στον άλλο ημιτελικό η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στις 11:30 για το πρώτο εισιτήριο του μεγάλου τελικού.