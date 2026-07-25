Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι θα δώσει σήμερα (16:00, Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός απέναντι στην Άλκμααρ, ολοκληρώνοντας έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σε αυτό το ματς αναμένεται να κάνει δοκιμές σε πρόσωπα, μοιράζοντας το χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, προκειμένου να βρει την κατάλληλη ενδεκάδα.

Παράλληλα θέλει να δει από την ομάδα του καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με το χθεσινό απέναντι στην Αντβέρπ.

Στην σημερινή αναμέτρηση μάλιστα δεν αποκλείεται να πάρουν έστω και λίγο χρόνο συμμετοχής και οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Μεχντί Ταρέμι οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην αποστολή μετά την συμμετοχή τους στο Μουντιάλ.

Μετά τον αγώνα με την Άλκμααρ ακολουθεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Ναϊμέγκεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21:00, ενώ η ρεβάνς της Ολλανδίας θα γίνει στις 11 Αυγούστου στις 20:30.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο, στα play offs, προκειμένου να βρεθεί στη League Phase του Champions League.

Στα playoffs θα παίξει είτε με το νικητή του ζευγαριού της Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν, είτε με το νικητή του ζευγαριού της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με τη Μπόντο/Γκλιμτ.

Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού είτε στον 3ο προκριματικό γύρο, είτε στα playoffs, θα βρεθεί κατευθείαν στη League Phase του Europa League.