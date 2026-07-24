Κάνγκουα: Το deal που «έτρεξε» αθόρυβα ο Παναθηναϊκός

Η στήλη είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι, εφόσον ο Κινγκς Κάνγκουα δεν κατέληγε στην ΑΕΚ, δύσκολα θα έμενε εκτός Ελλάδας. Τελικά, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε μεθοδικά και ολοκλήρωσε μια μεταγραφή που δούλευε εδώ και πολλές εβδομάδες. Δεν ήταν μόνο η οικονομική πρόταση που έπεισε τη Χάποελ Μπερ Σεβά, αλλά και η συμφωνία να διατηρήσει τον παίκτη στα δύο παιχνίδια με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του τεχνικού διευθυντή Στέφανου Κοτσώλη, ο οποίος πιστώνεται ακόμη μία δύσκολη υπόθεση. Ο μέσος από τη Ζάμπια υπογράφει τετραετές συμβόλαιο και οι «πράσινοι» θεωρούν πως απέκτησαν έναν παίκτη που μπορεί να κάνει άμεσα τη διαφορά.

Η νέα αποστολή του Αλαφούζου στη Super League

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ρίξει πλέον μεγάλο βάρος στον νέο του ρόλο ως πρόεδρος της Super League, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την οικονομική ενίσχυση του πρωταθλήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη πραγματοποιεί επαφές για την εξασφάλιση περισσότερων εσόδων μέσω του στοιχήματος και νέων εμπορικών συμφωνιών. Στόχος του είναι οι μικρομεσαίες ΠΑΕ να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τους ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη Λίγκα εκτιμούν ότι η ενίσχυση των συλλόγων θα ανεβάσει συνολικά το επίπεδο του πρωταθλήματος. Μάλιστα, υπάρχει η πεποίθηση ότι αρκετές πρωτοβουλίες θα βρουν πρόσφορο έδαφος το επόμενο διάστημα.

Λιβάκοβιτς ή Σα; Οι αποφάσεις πλησιάζουν

Η περίπτωση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς παραμένει ανοιχτή για τον Ολυμπιακό, με τις επαφές με τη Φενέρμπαχτσε να συνεχίζονται και τον εκπρόσωπο του Κροάτη να βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, ο διεθνής τερματοφύλακας δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή των «ερυθρόλευκων», καθώς ο Ζοσέ Σα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο τραυματισμός που αποκόμισε ο Λιβάκοβιτς στο Παγκόσμιο Κύπελλο δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα, αφού ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ο χρόνος επιστροφής του. Παράλληλα, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ παρακολουθεί στενά την υπόθεση. Στο μεταξύ, δύσκολες παραμένουν και οι περιπτώσεις των Ορτέγκα και Ερέρα, με τον Ολυμπιακό να εξετάζει όλες τις εναλλακτικές πριν πάρει τις οριστικές αποφάσεις.

Το βλέμμα σε Φρόιλερ, Μπλάνκο, Νγκόνγκε στο κάδρο

Η απάντηση του Ρέμο Φρόιλερ εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τον Ολυμπιακό, όμως στο λιμάνι δεν περιορίζονται σε μία μόνο υπόθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν ζωντανό το ενδιαφέρον τους και για τον Μπλάνκο της Αλαβές, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ήθελε ιδανικά να ενισχυθεί άμεσα στα χαφ. Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο παραμένει και ο Σιρίλ Νγκόνγκε της Νάπολι, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Εσπανιόλ. Ο Ολυμπιακός εξετάζει το ενδεχόμενο νέου δανεισμού, με τον Βέλγο εξτρέμ να εμφανίζεται θετικός. Βέβαια, βιάζεται για τον επόμενο σταθμό, όπως και η Νάπολι να τον παραχωρήσει. Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση για τα άκρα της επίθεσης συνδέεται άμεσα με πιθανή αποχώρηση, καθώς ο Αντρέ Λουίς εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων.

NBA και EuroLeague: Το deal που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τρέχουν και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις θεωρούν ότι αυτή τη φορά το NBA δεν μπήκε στη διαδικασία μόνο για να… ακούσει. Η υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με τη EuroLeague θεωρείται το πρώτο ουσιαστικό βήμα για μια στρατηγική συνεργασία που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι συζητήσεις στο Λονδίνο έγιναν σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ και οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA εμφανίζονται θετικοί. Δεν είναι τυχαίο ότι η αξία των συλλόγων της EuroLeague αυξάνεται διαρκώς, με τους επενδυτές να βλέπουν πλέον τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.