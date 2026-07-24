Η UEFA γνωστοποίησε τις ημερομηνίες και τις ώρες των δύο αναμετρήσεων του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Οι «Ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου θα υποδεχθούν την ολλανδική ομάδα την Τρίτη 4 Αυγούστου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Τρίτη11 Αυγούστου, στο Goffertstadion της Ναϊμέγκεν, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 20:30.

Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ολλανδών και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τη φάση των ομίλων του Champions League.