Ο Ρέμο Φρόιλερ εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τον έμπειρο Ελβετό χαφ και να αναμένουν την οριστική του απόφαση.

Η περίπτωση του 34χρονου μέσου ήρθε στο προσκήνιο πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Ιταλός δημοσιογράφος Λούκα Μπεντόνι αποκάλυψε ότι οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την Μπολόνια.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, με τον Ολυμπιακό να καταβάλλει προσπάθεια ώστε να αποσπάσει το «ναι» του διεθνούς μέσου και να τον εντάξει στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι άνθρωποι της πειραϊκής ομάδας περιμένουν σύντομα την τελική απάντηση του Φρόιλερ, διατηρώντας την αισιοδοξία ότι μπορούν να ολοκληρώσουν μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Ο πολύπειρος χαφ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με την εθνική Ελβετίας και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει στα χέρια του. Εκτός από το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, πρόταση για την απόκτησή του έχει καταθέσει και η ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα ανταγωνιστική.