Η Χάποελ Μπερ Σεβά επισημοποίησε ουσιαστικά τη μετακίνηση του Κινγκς Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό, γνωστοποιώντας μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο ποδοσφαιριστής θα ολοκληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του με την ισραηλινή ομάδα και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Ισραηλινοί, ο 26χρονος μέσος θα αγωνιστεί στη ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Το μόνο που απέμενε για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή ήταν η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους, με τον Παναθηναϊκό να καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις της Χάποελ Μπερ Σεβά. Το ποσό της μεταγραφής φτάνει περίπου τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας οι «πράσινοι» επέτρεψαν στην ισραηλινή ομάδα να διατηρήσει τον παίκτη στη διάθεσή της για τις αναμετρήσεις απέναντι στη Βίκινγκουρ.

Ο Κάνγκουα αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και ανήκει στη Χάποελ Μπερ Σεβά από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα έναντι περίπου 800.000 ευρώ.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο διεθνής μέσος αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα αμέσως μετά τη δεύτερη αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ, με την επίσημη ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό να τοποθετείται χρονικά για την Παρασκευή (31/07).