Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θα είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Ιταλίας, καθώς απάντησε αρνητικά στην πρόταση που δέχθηκε από τους Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», ο Καταλανός τεχνικός εκτίμησε την πρόταση, όμως αποφάσισε τελικά να μην αναλάβει την τεχνική ηγεσία της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι, ύστερα από μια επιτυχημένη δεκαετία γεμάτη τίτλους, ο Γκουαρδιόλα θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινή πίεση του ποδοσφαίρου και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Ο ίδιος φέρεται να ξεκαθάρισε πως μια θέση στον πάγκο της εθνικής ομάδας απαιτεί απόλυτη αφοσίωση και 100% συγκέντρωση, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να προσφέρει. Παράλληλα, η απουσία της καθημερινής επαφής με τους ποδοσφαιριστές αποτελεί έναν παράγοντα που δεν ταιριάζει απόλυτα στη δική του προπονητική φιλοσοφία.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε και το μακροχρόνιο πλάνο που του παρουσίασε ο Μαλντίνι, καθώς ο Γκουαρδιόλα δεν ήταν έτοιμος να δεσμευτεί σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Μετά την αρνητική απάντηση του Καταλανού, η ιταλική ομοσπονδία στρέφεται πλέον σε εναλλακτικές λύσεις, με τον Αντρέα Πίρλο να βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται για τη νέα εποχή της εθνικής Ιταλίας.