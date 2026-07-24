Ο Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μίλαν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς οι «ροσονέρι» ανακοίνωσαν επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Κροάτη μέσο.

Ο πολύπειρος χαφ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, το οποίο θα τον κρατήσει στο Μιλάνο έως το καλοκαίρι του 2027. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον σε ηλικία 40 ετών, ο Μόντριτς εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού της ιταλικής ομάδας, χάρη στην ποιότητα, την εμπειρία και την ηγετική του παρουσία.

Ο Κροάτης μετακόμισε στη Μίλαν το περασμένο καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση της σπουδαίας παρουσίας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου έγραψε ιστορία κατακτώντας μεταξύ άλλων έξι Champions League και τη Χρυσή Μπάλα το 2018.

Στην πρώτη του σεζόν με τους «ροσονέρι» απέδειξε ότι παραμένει σε υψηλό επίπεδο, καταγράφοντας 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ. Η αγωνιστική του συνέπεια και η ικανότητά του να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού έπεισαν τη διοίκηση της Μίλαν να του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Λούκα Μόντριτς υπέγραψε συμβόλαιο για μια ακόμη σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Βασική φυσιογνωμία στη μεσαία γραμμή των Ροσονέρι από την άφιξή του, ο Λούκα έχει φέρει την εμπειρία και την ποιότητά του στην υπηρεσία της ομάδας, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, με ταπεινότητα και μεγάλο πάθος. Ένας από τους καλύτερους και πιο εμβληματικούς παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Κροάτης θα συνεχίσει το ταξίδι του με τη φανέλα των Ροσονέρι – με τους οποίους έκανε 37 εμφανίσεις και σκόραρε 2 γκολ την περασμένη σεζόν – με τη φιλοδοξία να φτάσει σε νέα, σημαντικά ορόσημα. Ο Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 14 στη Μίλαν» καταλήγει η ανακοίνωση.