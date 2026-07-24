Μετά τη νίκη των «πράσινων» με 2-1 επί της Πάκσι στην Ουγγαρία, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο Ουρουγουανός εξτρέμ μίλησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ, σχολιάζοντας τόσο την αναμέτρηση όσο και τη δική του πορεία, αλλά και το μέλλον του στον σύλλογο.

Ο Πελίστρι υπογράμμισε πως το σημαντικότερο στοιχείο της βραδιάς ήταν η κατάκτηση της νίκης, επισημαίνοντας ότι πλέον η ομάδα καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, ώστε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.

Σε προσωπικό επίπεδο, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε την περασμένη σεζόν, σημειώνοντας πως η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμά του. Παρά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις, ο διεθνής άσος τόνισε ότι παραμένει αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό «Είναι λίγο διάστημα που βρίσκομαι με την ομάδα και ενσωματώνομαι σιγά-σιγά. Βλέπουμε την ενέργεια και την όρεξη που υπάρχει για τη σεζόν που έρχεται. Παίξαμε σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο απέναντι σε έναν αντίπαλο που γνωρίζει καλά τις δυνατότητές του. Το σημαντικό ήταν ότι κερδίσαμε και τώρα θέλουμε στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε την πρόκριση…

Την περσινή σεζόν είχα το πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Φέτος συμμετείχα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχα λίγο χρόνο για διακοπές και έπρεπε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δουλέψω σκληρά για να επανέλθω και να βρεθώ ξανά δίπλα στους συμπαίκτες μου».

Μάλιστα, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής απάντησε και στις ερωτήσεις για το μέλλον του, μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με ομάδες του εξωτερικού. Ο Ουρουγουανός ξεκαθάρισε πως ουδέποτε σκέφτηκε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας ότι είχε ενημερώσει τον εκπρόσωπό του ήδη από την περίοδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στο «τριφύλλι» και να παλέψει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. «Από την περίοδο που βρισκόμουν στο Μουντιάλ έλεγα συνεχώς στον μάνατζέρ μου ότι ήθελα να παραμείνω στον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη πρόταση. Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να μείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος».