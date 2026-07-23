Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του επέστρεψαν από το Summer League του ΝΒΑ με θετικές εντυπώσεις, καθώς το ταξίδι τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγικό σε πολλά επίπεδα. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά αρκετούς παίκτες που βρίσκονται στη μεταγραφική αγορά, να αξιολογήσουν περιπτώσεις που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την ομάδα, αλλά και να πραγματοποιήσουν σημαντικές επαφές με ατζέντηδες, στελέχη και εκπροσώπους ομάδων του ΝΒΑ.

Οι Πειραιώτες ψάχνουν στην αγορά για δύο προσθήκες και θα κάνουν τα πάντα για να είναι Έλληνας ο ένας που θα έρθει. Ο παίκτης που έχουν ξεχωρίσει και τα νέα ονόματα από την Αμερική. Διαβάστε στο Sportdog.gr