Το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στη μετά Ραζβάν Λουτσέσκου εποχή κύλησε κάτι περισσότερο από θετικά επί πολωνικού εδάφους, με τον Αλέσιο Λίσι από την πλευρά του να πραγματοποιεί ιδανικό ντεμπούτο και τους Θεσσαλονικείς να κερδίζουν 3-2 την Ντιναμό Κιέβου, παίρνοντας το προβάδισμα για να βρεθούν στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που χόρευε με την μπάλα, ο ΠΑΟΚ που έτρεχε και πίεζε, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα στην άμυνα που παραλίγο να φέρουν το 3-3. Η πρόκριση πάντως δύσκολα θα χαθεί στην Τούμπα. Διαβάστε στο sportdog.gr